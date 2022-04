Sensirion Holding AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Sensirion Holding AG: Sensirion veröffentlicht Einladung zur Generalversammlung 2022



21.04.2022 / 06:25 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung

21. April 2022, Sensirion Holding AG, 8712 Stäfa, Schweiz

Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR



Sensirion veröffentlicht Einladung zur Generalversammlung 2022 Sensirion Holding AG veröffentlicht Einladung und Traktandenliste der ordentlichen Generalversammlung am 16. Mai 2022. Die GV wird ohne Anwesenheit der Aktionäre abgehalten. Einladung und Traktandenliste für die Generalversammlung stehen auf der Website von Sensirion zur Verfügung: https://sensirion.com/de/unternehmen/investor-relations/generalversammlung. Die Aktionäre können ihr Stimmrecht ausüben, indem sie den unabhängigen Stimmrechtsvertreter autorisieren und entsprechende Stimmanweisungen abgeben. Wiederwahl des Verwaltungsrats

Wie bereits angekündigt, wird Herr Heinrich Fischer für die Wiederwahl als Mitglied des Verwaltungsrats der Sensirion Holding AG nicht zur Verfügung stehen. Der Verwaltungsrat schlägt vor, die beiden Co-Präsidenten Moritz Lechner und Felix Mayer sowie die anderen Mitglieder des Verwaltungsrats, Frau Ricarda Demarmels, Herrn François Gabella, Frau Anja König und Herrn Franz Studer für eine Amtszeit bis zum Abschluss der nächsten Generalversammlung wiederzuwählen. Darüber hinaus schlägt der Verwaltungsrat vor, Herrn François Gabella als Mitglied des Nomination and Compensation Committee zu wählen. Vorbehaltlich der Wahl bzw. Wiederwahl bei der Generalversammlung setzen sich die Ausschüsse des Verwaltungsrats wie folgt zusammen: Nomination and Compensation Committee

? Felix Mayer (Vorsitzender)

? Moritz Lechner

? François Gabella Audit Committee

? Ricarda Demarmels (Vorsitzende)

? Anja König

? Franz Studer Independent Directors' Committee

? Ricarda Demarmels (Vorsitzende und Lead Independent Director)

? François Gabella

? Anja König Erneuerung des genehmigten Aktienkapitals

Wie bereits angekündigt, schlägt der Verwaltungsrat vor, das genehmigte Aktienkapital von CHF 145'581.70 für einen Zeitraum von zwei Jahren bis zum 16. Mai 2024 zu erneuern. Über die Sensirion Holding AG

Die Sensirion Holding AG (SIX Swiss Exchange: SENS) mit Sitz in Stäfa, Schweiz, ist ein führender Hersteller von digitalen Mikrosensoren und -systemen. Das Produktsortiment umfasst Durchflusssensoren für Gase und Flüssigkeiten, Differenzdrucksensoren und Umweltsensoren für die Messung von Feuchte und Temperatur, flüchtigen organischen Verbindungen (VOC), Kohlendioxid (CO 2 ) und Feinstaub (PM2.5). Ein internationales Netzwerk von Vertriebsbüros in den USA, in Europa, China, Taiwan, Japan und Südkorea beliefert die internationalen Kunden mit standardisierten und massgeschneiderten Sensorsystemlösungen für eine Vielzahl von Anwendungen. Sensoren von Sensirion sind an vielen Stellen in der Automobilindustrie, Medizintechnik, Industrie und Unterhaltungselektronik zu finden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.sensirion.com .



Disclaimer

Gewisse Aussagen in diesem Dokument sind in die Zukunft gerichtete Aussagen ("forward-looking statements"), einschliesslich derjenigen, welche Wörter wie "glauben", "annehmen" "erwarten" oder andere ähnliche Ausdrücke verwenden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen und Erwartungen und unterliegen aufgrund ihrer Art bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und anderen Faktoren, welche dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen und Erfolge wesentlich von denen abweichen können, welche durch die zukunftsgerichteten Aussagen erwähnt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehören unter anderem die zukünftige globale Wirtschaftslage, veränderte Marktbedingungen, Wettbewerb mit anderen Unternehmen, Auswirkungen und Risiken von neuen Technologien, Kosten der Einhaltung von anwendbaren Gesetzen, Regularien und Standards, verschiedene politische, rechtliche, wirtschaftliche und andere Bedingungen in den Märkten, in welchen Sensirion tätig ist sowie andere Faktoren, auf welche Sensirion keinen Einfluss hat. In Anbetracht dieser Unsicherheiten sollten Sie kein unangemessenes Vertrauen in diese zukunftsgerichteten Aussagen setzen. Sensirion hat weder die Absicht noch die Verpflichtung, zukunftsgerichtete Tatsachen zu aktualisieren oder diese infolge von zukünftigen Ereignissen oder Entwicklungen anzupassen.



Gewisse Finanzdaten in diesem Dokument bestehen aus "Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen". Diese Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen können nicht mit ähnlich bezeichneten Kennzahlen anderer Unternehmen verglichen werden und sind nicht als Alternative zu anderen nach IFRS ermittelten Finanzkennzahlen zu verstehen. Sie werden daher darauf hingewiesen, sich nicht auf die in diesem Dokument enthaltenen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zu verlassen.



Dieses Dokument stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Effekten dar.

