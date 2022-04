Hamburg (ots) -Das nächste Meeting, Probleme mit der Technik oder ein eiliges Thema, das sofort bearbeitet werden muss: Das sind die drei häufigsten Gründe für PR-Profis, ein Online-Meeting vorzeitig zu beenden. Kinder oder Handwerker führen hingegen eher selten zum Abbruch. Zu diesem Ergebnis kommt der aktuelle PR-Trendmonitor von news aktuell und Faktenkontor. Die dpa-Tochter und Faktenkontor haben bei Fach- und Führungskräften aus der Kommunikationsbranche nachgefragt, aus welchen Gründen sie schon einmal ein Online-Meeting vorzeitig verlassen haben. 224 Kommunikationsprofis aus Deutschland und der Schweiz haben an der Befragung teilgenommen.Demnach haben 44 Prozent der Befragten schon mal aufgrund eines anderen Termins vorzeitig ein bestehendes Meeting abgebrochen. Ob schlechte Internetverbindung, leere Akkus oder andere Computerprobleme: Bei fast ebenso vielen PR-Profis hat die nicht funktionierende Technik zu einem Abbruch geführt (43 Prozent). Kaum weniger häufig nennen die Befragten wichtige Aufgaben, die sie kurzfristig erledigen und sich deshalb früher aus Meetings verabschieden müssen (40 Prozent).Je größer das Unternehmen, desto häufiger führt Termindruck zu einem Abbruch: Bei kleineren Unternehmen (unter 50 Mitarbeitende) hat nur jeder dritte Beschäftigte der Pressestelle schon mal ein Meeting wegen eines kurzfristig reinkommenden Themas abgebrochen (34 Prozent). Bei großen Unternehmen (über 1.000 Mitarbeitende) war eine schnell zu bearbeitende Aufgabe bereits bei jedem zweiten Befragten der Grund, aus einer aktuellen Besprechung rauszugehen (56 Prozent).Gut jeder fünfte Kommunikationsprofi hat schon mal vorzeitig ein Online-Meeting verlassen, weil es zu nichts führte (23 Prozent). Sechs von zehn Befragten wurden durch den Postboten an der Haustür oder durch Vorgesetzte unterbrochen (jeweils 17 Prozent). Unterbrechungen durch Chefinnen oder Chefs gibt es dabei in Unternehmen viel häufiger als in PR-Agenturen (22 Prozent zu 6 Prozent).Ab und zu sind Kinder der Grund für den Abbruch: Jeder siebte Befragte hat wegen hereinplatzendem Nachwuchs schon mal ein Meeting beendet (14 Prozent). Seltener sind Handwerker die Ursache: Nicht mal jeder Zehnte hat sich wegen lärmenden Arbeiten im oder am Haus vorzeitig aus einem Online-Meeting verabschiedet (8 Prozent).Kaum zu einem Abbruch führt hingegen, weil man sich krank oder unwohl fühlt: Magere 3 Prozent geben an, deshalb schon mal ein Online-Meeting vorzeitig verlassen zu haben. Auch Stress wegen des Verlaufs eines Meetings ist kein Grund, abzubrechen: Nur verschwindende 2 Prozent haben schon mal den "Beenden"-Button gedrückt, weil sie sich geärgert haben.Immerhin jeder zehnte Kommunikationsprofi sitzt virtuelle Zusammentreffen via zoom, Teams und Co. bis zum Ende aus: 11 Prozent haben noch nie früher als geplant ein Online-Meeting beendet. Auch in diesem Punkt gibt es allerdings signifikante Unterschiede zwischen Unternehmen und PR-Agenturen: Während nur 9 Prozent der Befragten aus Unternehmen noch nie ein Online-Meeting vorzeitig verlassen haben, sind es in PR-Agenturen ganze 17 Prozent, die bislang immer bis zum Ende dabei waren.10 Gründe, warum PR-Profis Online-Meetings vorzeitig verlassen:Anderes Meeting 44%Technik 43%Eiliges Thema kommt kurzfristig rein 40%Meeting führt zu nichts 23%Postbote 17%Unterbrechung durch Vorgesetzte 17%Kinder 14%Handwerker 8%Unwohlsein 3%Ärger im Meeting 2%Ich habe noch nie ein Meeting vorzeitig verlassen. 11%Quelle: PR-Trendmonitor von news aktuell und Faktenkontor. Datenbasis: 224 Kommunikationsprofis aus Unternehmen und PR-Agenturen in Deutschland und der Schweiz.Über news aktuellAls hundertprozentige Tochter der dpa verschafft news aktuell Unternehmen, Institutionen und Verbänden einen effektiven Zugang zu Medien sowie zu Verbraucherinnen und Verbrauchern und unterstützt sie dabei, einfach und erfolgreich ihre Storys zu erzählen. Über die digitalen Tools ots und zimpel gelangen PR-Inhalte an alle Medienformate wie klassische Printtitel, klickstarke Online-Portale oder soziale Netzwerke. Zusätzlich veröffentlicht news aktuell sämtliche PR-Inhalte seiner Kundschaft auf www.presseportal.de, einem der reichweitenstärksten PR-Portale Deutschlands. Somit werden weltweit alle relevanten Zielgruppen erreicht, von Redaktionen über fachspezifische Blogs, digitale Influencerinnen und Influencer bis hin zu interessierten Privatpersonen. news aktuell ist seit 1989 am Markt und beschäftigt über 135 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Der Firmensitz ist in Hamburg. Weitere Standorte sind in Berlin, Frankfurt und München.Pressekontakt:news aktuell GmbHJanina von JheringStellvertretende Leiterin KonzernkommunikationTelefon: +49 40/4113 - 32598vonjhering@newsaktuell.dehttps://twitter.com/JvJheringOriginal-Content von: news aktuell GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6344/5201466