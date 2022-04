Am 28.04.2022 ab 09:00 Uhr geht es beim Digitalkongress Health um die finanzielle Absicherung der Gesundheit in der PKV. Sechs Beiträge zeigen Maklern die Entwicklungen in Sachen Health und Gesundheitsservices der Versicherer auf. Auch die bKV als Instrument der Mitarbeiterbindung kommt zur Sprache. Der diesjährig letzte AssCompact Digitalkongress kann am 28.04.2022 ab 09:00 Uhr live auf der DKM365-Plattform mitverfolgt werden. In insgesamt sechs halbstündigen Vorträgen können teilnehmende Vermittlerinnen ...

