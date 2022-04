DGAP-Ad-hoc: InTiCa Systems AG / Schlagwort(e): Sonstiges

InTiCa Systems AG: InTiCa Systems AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft ('SE')



21.04.2022 / 11:06 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

InTiCa Systems AG plant Umwandlung in Europäische Aktiengesellschaft ("SE")



Passau, 21. April 2022 - Vorstand und Aufsichtsrat der InTiCa Systems AG (die "Gesellschaft") haben heute beschlossen, die Umwandlung der Gesellschaft in eine Europäische Aktiengesellschaft (Societas Europaea, SE) unter der Firma InTiCa Systems SE gemäß Art. 2 Abs. 4 i.V.m. Art. 37 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) vorzubereiten. Die gegenwärtige dualistische Leitungsstruktur der Gesellschaft, bestehend aus dem Vorstand als Geschäftsführungsorgan und dem Aufsichtsrat als Überwachungsorgan, soll auch unter der neuen Rechtsform der SE fortbestehen. Die Verantwortlichkeiten und Zusammensetzung von Vorstand und Aufsichtsrat bleiben von der neuen Struktur unberührt. Der Sitz des Unternehmens soll unverändert in Passau, Deutschland, bleiben. Die Gesellschaft ist ein weltweit führender Technologieanbieter in der Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von induktiven Komponenten, passiver analoger Schaltungstechnik und mechatronischen Baugruppen mit Standorten in Deutschland, Tschechien und Mexiko. Mit dem Wechsel der Rechtsform unterstreicht die Gesellschaft ihre Positionierung als pan-europäischer Arbeitgeber und progressiver Technologiekonzern. Die Umwandlung der Gesellschaft in die Rechtsform der SE setzt unter anderem voraus, dass die Hauptversammlung der InTiCa Systems AG dem Umwandlungsplan zustimmt und die darin enthaltene Satzung der zukünftigen InTiCa Systems SE genehmigt. Deshalb ist derzeit vorgesehen, der aller Voraussicht nach am 15. Juli 2022 stattfindenden ordentlichen Hauptversammlung entsprechende Beschlussvorschläge zu unterbreiten. Die Wirksamkeit der Umwandlung in eine SE erfordert zudem, dass das Verfahren zum Abschluss einer Vereinbarung über die Beteiligung der Arbeitnehmer in der zukünftigen InTiCa Systems SE vor der Eintragung im zuständigen Handelsregister abgeschlossen oder beendet ist. Das Arbeitnehmerbeteiligungsverfahren soll nach gegenwärtigem Stand voraussichtlich noch im April oder Mai 2022 eingeleitet werden. Durch die Umwandlung in eine SE bleibt die Rechtsstellung der Aktionärinnen und Aktionäre der InTiCa Systems AG im Grundsatz unberührt. Sie werden unverändert dieselbe Anzahl an auf den Inhaber lautenden Stückaktien (Aktien ohne Nennbetrag) halten. Zudem bleibt der Börsenhandel der Aktien von der SE-Umwandlung unberührt. InTiCa Systems AG

