Seit 2015 war die Nachfrage nach Silber nicht mehr so hoch. Die deutschen Benchmarks schlossen im Plus. Der asiatische Handel und die Wall Street entwickelten sich uneinheitlich.Donnerstagmorgen dominieren die Verluste den chinesischen Aktienmarkt, dagegen ist die Stimmung am Terminmarkt positiv, sodass alle Aktienindex-Futures im Plus lagen. Die Technologietitel an der Nasdaq setzen der Wall Street zu, insbesondere der Nasdaq Composite Index war mit einem Abschlag von -1,22 % auf 13.453,07 Punkte mit der größte Tagesverlierer. Dagegen ist die Stimmung in Frankfurt nahezu ...

