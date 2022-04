Der deutsche Leitindex legt am Donnerstag weiter zu und notiert auf dem höchsten Stand seit mehr als zwei Wochen. Der S&P 500 versucht vorbörslich an die Rallye der vergangenen drei Tage anzuknüpfen. EURUSD erholt sich und testet die 1,09er-Marke. Gold schwächelt, Öl leicht im Plus. Bitcoin wagt dritten Ausbruchsversuch über die lokalen Hochs. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen

