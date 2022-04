Shanghai (ots) -Auszeichnung für Performance von Yanfeng und Engagement der LieferantenbasisYanfeng, weltweit führender Automobilzulieferer, hat vor Kurzem ein A-Minus-Rating für die Leistung des Unternehmens im Bereich Klimawandel vom Carbon Disclosure Project (CDP)erhalten. Darüber hinaus bekam Yanfeng auch ein A-Rating für das Engagement seiner Lieferanten. CDP ist eine Non-Profit-Organisation, die ein globales Offenlegungssystem für Investoren, Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen betreibt, um deren Umweltauswirkungen zu erfassen.Um die Bewertung zu erhalten, hat das Unternehmen einen Fragebogen ausgefüllt, der die folgenden Bereiche umfasst: Geschäftsstrategie und Finanzplanung, Engagement in der Wertschöpfungskette, Ziele, Initiativen zur Emissionsreduzierung, Scope-1-; Scope-2- und Scope-3-Emissionen, Energie, Unternehmensführung, Offenlegung von Chancen sowie Offenlegung von Risiken und Risikomanagementprozessen. Yanfeng hat vor einigen Jahren mit der Berichterstellung begonnen und seine Bewertung erheblich verbessert. Der Automobilzulieferer ist auch führend unter den vergleichbaren Unternehmen seiner Branche.Neben der Bewertung der Unternehmensleistung wurde Yanfeng kürzlich auch die Einstufung A für das Engagement seiner Zulieferer verliehen. Mit dieser Auszeichnung gehört der Automobilzulieferer zu den führenden Unternehmen unter seinen Mitbewerbern. Das CDP bewertet das Engagement von Unternehmen mit ihren Zulieferern in Bezug auf den Klimawandel. Durch die Bewertung des Engagements der Zulieferer und die Anerkennung bewährter Praktiken will das CDP die weltweiten Maßnahmen zur Verringerung der Emissionen in der Lieferkette beschleunigen."Nachhaltigkeit in allen Bereichen unseres Geschäfts ist ein zentraler Bestandteil der Strategie von Yanfeng. Wir konzentrieren uns nicht nur auf unsere eigene Performance in diesem Bereich, sondern beobachten auch die Leistung unserer Zulieferer genau und tauschen uns regelmäßig mit ihnen aus", sagt Gerald Jia, CEO von Yanfeng. "Wir sind stolz auf das, was unser Team erreicht hat, und auf unsere CDP-Bewertungen."Auf dem Gebiet der Klimareduzierung hat sich Yanfeng in mehreren Bereichen verpflichtet. Das Unternehmen hat einen Nachhaltigkeits-Aktionsplan mit Zielen in Bezug auf den CO2-Fußabdruck und die Scopes 1, 2 und 3, die im jüngsten Bericht zur sozialen Verantwortung des Unternehmens zu finden sind. Darüber hinaus führt Yanfeng eine Risiko- und Chancenbewertung durch, hat Emissionsreduktionsziele für jede Region und setzt verstärkt erneuerbare Energien ein.Gegenwärtig werden alle Standorte in Europa mit erneuerbaren Energien versorgt, und auch in anderen Regionen werden diese zunehmend genutzt. Darüber hinaus hat Yanfeng gemeinsam mit seinen weltweiten Partnern mit der Arbeit an sechs Solarpanel-Projekten begonnen, um in seinen Werken Energie zu erzeugen. Die erste Photovoltaikanlage wurde im Werk Neustadt kürzlich in Betrieb genommen.Über CDPDas CDP ist eine globale gemeinnützige Organisation, die Unternehmen, Städten, Staaten und Regionen eine Plattform bietet, um über ihre Auswirkungen auf das Klima, die Entwaldung und die Wassersicherheit zu berichten. Die Weltwirtschaft betrachtet das CDP als den Goldstandard der Umweltberichterstattung, und wir verfügen über den weltweit umfangreichsten Datensatz darüber, wie Unternehmen, Städte, Staaten und Regionen ihre Umweltauswirkungen messen, verstehen und behandeln. Unser Ziel ist es, die Umweltberichterstattung zum Mainstream zu machen und detaillierte Einblicke und Analysen zu liefern, um die dringend notwendigen Maßnahmen für eine klimasichere, entwaldungsfreie und wassersichere Welt voranzutreiben.Über YanfengYanfeng ist ein weltweit führender Automobilzulieferer, der sich auf automobiles Interieur, Exterieur, Sitze, Cockpit-Elektronik und passive Sicherheitssysteme konzentriert. Das Unternehmen beschäftigt global rund 55.000 Mitarbeiter an über 240 Standorten. Das technische Team von 4.200 Experten ist in zehn Forschungs- und Entwicklungszentren und anderen regionalen Büros tätig und verfügt über umfassende Kompetenzen, einschließlich Engineering und Softwareentwicklung, Design und Testvalidierung. Yanfeng ist auf Smart-Cabin-Konzepte (Konzepte für intelligente Fahrgasträume) und Leichtbautechnologien spezialisiert und unterstützt Automobilhersteller dabei, mit marktführenden Innenraumlösungen die Mobilität der Zukunft zu gestalten. Weitere Informationen finden Sie unter www.yfai.com oder www.yanfeng.com.Für weitere Informationen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:Yanfeng InternationalJagenbergstraße 141468 NeussAstrid SchafmeisterTel.: +49 2131 609-3028E-Mail: astrid.schafmeister@yanfeng.comOriginal-Content von: Yanfeng, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/117551/5201925