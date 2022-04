DJ ÜBERBLICK am Mittag/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Inflation im Euroraum steigt im März auf Rekordhoch

Die Inflation im Euroraum ist im März aufgrund von massiv gestiegenen Energiepreisen auf ein Rekordhoch gestiegen. Die jährliche Inflationsrate erhöhte sich auf 7,4 (Februar: 5,9) Prozent, wie die Statistikbehörde Eurostat in einer zweiten Veröffentlichung mitteilte. Das ist die höchste Inflationsrate seit Beginn der Euro-Einführung im Jahr 1999. Vorläufig war am 1. April eine Rate von 7,5 Prozent genannt worden. Volkswirte hatten eine Bestätigung dieser Rate erwartet.

Lagarde sieht kurzfristig Aufwärtsrisiken für Inflation

Präsidentin Christine Lagarde hat bekräftigt dass die Europäische Zentralbank (EZB) das Risiko sieht, dass die Inflation kurzfristig noch deutlicher als von ihr erwartet steigt. Lagarde verwies in einer Rede vor dem Lenkungsausschuss des Internationalen Währungsfonds (IWF) darauf, dass die aktuell sehr hohe Inflation vor allem von den Energie- und Nahrungsmittelpreisen sowie von Versorgungsengpässen im Zuge der Post-Corona-Erholung ausgehe.

Lagarde: Beiträge zu IWF-Sonderfonds brauchen Reservestatus

Die Beiträge von Zentralbanken zu einem neuen Sonderfonds des Internationalen Währungsfonds (IWF), dem Resilience and Sustainability Trust (RST), müssen nach Aussage von EZB-Präsidentin Christine Lagarde den Status von Währungsreserven erhalten. "Nach dem vorläufigen Standpunkt der Europäischen Zentralbank (EZB), auf den sich der EZB-Rat geeinigt hat, sind die Vorkehrungen, die sicherstellen, dass Forderungen an den RST den Status von Währungsreserven haben, insgesamt akzeptabel - vorbehaltlich einer Reihe von Bedingungen", sagte Lagarde laut veröffentlichtem Redetext in einer Sitzung des IWF-Lenkungsausschusses.

Lindner: Russland hätte nicht an G20-Treffen teilnehmen sollen

Bundesfinanzminister Christian Lindner (FDP) hat seine Teilnahme am Treffen der Finanzminister und Notenbankchefs der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) in Washington verteidigt, nachdem zahlreiche andere westliche Teilnehmer das Treffen wegen der Präsenz Russlands verlassen hatten. "Nicht Demokratien wie Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien oder Japan müssen ein G20-Treffen verlassen", erklärte Lindner über den Kurznachrichtendienst Twitter. "Der Aggressor Russland hätte nicht teilnehmen sollen. Das hab ich in der Sitzung gesagt", erklärte er.

Schwesig sieht in Debatte um Russlandpolitik keinen Grund für Rücktritt

Die wegen ihrer Russlandpolitik unter Druck stehende Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), sieht keinen Grund für einen Rücktritt. "Vor einem halben Jahr gab es eine Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern, und die Bürgerinnen und Bürger haben mich mit großer Mehrheit in meinem Amt bestätigt, mit einem starken Bürgervotum", sagte sie nach Angaben eines Regierungssprechers bei einem Treffen der norddeutschen Landesregierungen in Kiel.

Verbände fordern Änderungen für Wasserkraft

Die Energieverbände BDEW und VDMA Power Systems haben die mit der Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetzes (EEG) geplante Streichung der Vergütung für den Neubau und die Ertüchtigung von Wasserkraftanlagen bis 500 kW kritisiert. Ein solcher Vorschlag erscheine "von den aktuellen sicherheits-, energie-, klima- und umweltpolitischen Tagesgeschehen entkoppelt". Zudem seien im Gesetzentwurf restriktive Rahmenbedingungen für Pumpspeicherkraftwerke nicht verbessert.

Putin ordnet Belagerung statt Erstürmung von Stahlwerk in Mariupol an

Der russische Präsident Wladimir Putin hat angeordnet, das Stahlwerk von Mariupol, in dem sich die letzten Verteidiger der ukrainischen Hafenstadt verschanzt haben, nicht zu stürmen. Die Erstürmung des Komplexes sei nicht sinnvoll, sagte Putin seinem Verteidigungsminister Sergej Schoigu, nachdem dieser ihm die Einnahme von Mariupol mit Ausnahme des Stahlwerks gemeldet hatte. "Wir müssen an das Leben und die Gesundheit unserer Soldaten und Offiziere denken", sagte Putin weiter. Vielmehr sollte das Gebiet so engmaschig belagert werden, dass "keine Fliege mehr heraus kann".

Ukrainische Polizei findet Leichen mit Folterspuren in Borodjanka

In der schwer vom Krieg gezeichneten ukrainischen Stadt Borodjanka in der Nähe von Kiew sind nach ukrainischen Angaben neun Leichen von Zivilisten gefunden worden, von denen einige Folterspuren aufweisen. "Diese Menschen wurden von den Besatzern getötet und einige der Opfer weisen Anzeichen von Folter auf", erklärte der örtliche Polizeichef Andrij Nebitow auf Facebook. "In einer Grube lagen zwei 35-jährige Männer und neben ihnen ein 15-jähriges Mädchen", erklärte Nebitow. In einer anderen Grube entdeckten die Sicherheitskräfte demnach die Leichen von sechs Menschen, die "als Einwohner der Stadt identifiziert werden konnten".

