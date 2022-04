Russland will die letzte Bastion der ukrainischen Armee in der Hafenstadt Mariupol nun doch nicht erstürmen und setzt stattdessen auf eine Belagerung. "Ich halte die vorgeschlagene Erstürmung des Gewerbegebiets für nicht notwendig", erklärte Präsident Wladimir Putin am Donnerstag bei einem Treffen mit Verteidigungsminister Sergej Schoigu. "Ich befehle ihnen, diese abzusagen.". Nach russischen Angaben haben sich noch rund 2000 Kämpfer in dem dortigen ...

