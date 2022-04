Die schwachen Quartalszahlen von Netflix haben gestern viele andere Tech-Aktien in Mitleidenschaft gezogen. Dazu gehören insbesondere Streaminganbieter. So büßte die Aktie des Erzrivalen von Netflix Walt Disney fast sechs Prozent ein. Die Verluste des anderen Konkurrenten Amazon hielten sich dagegen mit -2,6 Prozent in Grenzen. Tatsächlich könnte Amazon sogar von der Netflix-Krise profitieren.Im Gegensatz zu Netflix ist das Geschäftsmodell von Amazon bereits viel stärker diversifiziert. So können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...