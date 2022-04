HÖREN: https://boersenradio.at/page/podcast/2856 Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt von Christian Drastil Comm.. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil, der dank Vinylify seine eigenen Songs jetzt auch auf Schallplatte hören kann, über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S2/11 geht um Zensur-Fragen nach Abreissen der gestrigen Folge 30 Sekunden vor Schluss und vor der Erwähnung der ORF-Gebühren, eine super VIG-IR-Initiative, Fragen zur kitzVenture-Anleihe, zur geplanten Namensänderung der S&T, Immofinanz sowie Cleen Energy. Erwähnt werden: Seasonax-Screener: https://app.seasonax.com/signup bzw https://www.seasonax.com/research/easter-stock-market-feast Aktienturnier: ...

