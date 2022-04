Die Berichtssaison in den USA ist angelaufen und hat wie erwartet für reichlich Bewegung am Aktienmarkt gesorgt. Und zwar in beide Richtungen. Die Zeiten, in denen sich die Anleger auf jede noch so kleine positive Randnotiz in den Unternehmensberichten gestürzt haben, um einen Grund für neue Investments zu finden, sind erst einmal vorbei. Wer nicht liefert, der wird abgestraft. Und das nicht zu knapp. Diese Erfahrung haben in dieser Woche vor allem die Aktionäre von Netflix gemacht. Der erfolgsverwöhnte Streamingdienst musste im Vergleich zum Vorquartal einen Rückgang von 200.000 Nutzern hinnehmen. ...

