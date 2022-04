Leuven, Belgien (ots/PRNewswire) -Das weltweit führende Bierunternehmen trägt dazu bei, Bars, Stadien und Veranstaltungsorte auf der ganzen Welt mit erneuerbarer Energie zu versorgenBudweiser, eine globale Marke von AB InBev, gab heute den globalen Start von The Energy Collective bekannt, um Bars, Musikveranstaltungen und Stadien auf der ganzen Welt mit erneuerbarer Energie zu versorgen. Diese Markteinführung folgt dem kürzlich angekündigten Ziel der Budweiser-Muttergesellschaft AB InBev, die gesamte Wertschöpfungskette bis 2040 auf Null zu reduzieren.Bis heute haben die Budweiser-Hersteller mehr als 2.000 Kneipen in Brasilien und Irland auf erneuerbare Energien umgestellt. In Brasilien werden Unternehmen von Lemon Energy mit Strom aus erneuerbaren Energiequellen beliefert, was bereits zu einer Verringerung der Kohlendioxidemissionen um mehr als 291 Tonnen jährlich geführt hat. Das Ziel des Energiekollektivs für Brasilien ist es, bis 2025 250.000 Standorte auf Strom aus erneuerbaren Energien umzustellen, wodurch schätzungsweise 36.375 Tonnen Kohlendioxid-Äquivalent (CO2e) pro Jahr eingespart werden können, was dem Wegfall von 7.991 Autos auf der Straße entspricht.Im Jahr 2015 hat sich Budweiser vorgenommen, jedes Bier bis 2025 mit 100 % erneuerbarer Energie zu brauen und damit den ersten Schritt in eine bessere Zukunft zu tun. Nachdem Budweiser dieses Ziel bereits in vielen Märkten erreicht hat, stellt das Unternehmen nun The Energy Collective vor, um Bars, Musikveranstaltungen und Stadien auf der ganzen Welt mit erneuerbaren Energiequellen zu versorgen. Die Reichweite und die Ressourcen von Budweiser in Verbindung mit dem Wunsch, einen positiven Einfluss auf den Planeten auszuüben, führten zu der Entscheidung, alle Biere mit erneuerbarem Strom zu brauen und zum Start von The Energy Collective."Die Verbraucher sehnen sich nach einer besseren Welt, in der die Dinge, die sie lieben, nachhaltig sind. Das Energy Collective trägt dazu bei, dass Dinge, die die Menschen lieben, mit erneuerbarer Energie betrieben werden können, und hilft gleichzeitig, die Lücke zwischen den Wünschen der Verbraucher und den Möglichkeiten der Unternehmen zu schließen", so Todd Allen, Vice President Global Marketing bei Budweiser. "Wir stehen erst am Anfang. Unser kühner Traum ist es, dass jede Bar, jeder Veranstaltungsort und jedes Stadion auf der Welt, in dem Budweiser ausgeschenkt wird, mit erneuerbarem Strom betrieben wirdBudweiser unterstützt das Ziel von AB InBev, bis zum Jahr 2040 in der gesamten Wertschöpfungskette einen Netto-Nullverbrauch zu erreichen. In diesem Rahmen wird The Energy Collective dazu beitragen, dass Kneipenbesitzer ihre Emissionen durch die Umstellung auf 100 % erneuerbaren Strom reduzieren können, und denjenigen, die keinen Zugang zu erschwinglichen Tarifen haben, den Zugang zu erneuerbarem Strom erleichtern."Als Budweiser beschloss, Bier mit erneuerbarem Strom zu brauen, wussten wir, dass wir als globale Marke noch viel mehr im Bereich der erneuerbaren Energien tun können. Mit dem Start von The Energy Collective können wir Unternehmen auf der ganzen Welt helfen und unsere Größe nutzen, um unseren Kunden eine nachhaltigere Energieversorgung zu erschwinglicheren Preisen zu ermöglichen", sagte Ezgi Barcenas, Chief Sustainability Officer bei AB InBev.Energierechnungen gehören oft zu den höchsten Kosten für Bars. Das Energiekollektiv könnte in Zusammenarbeit mit einem lokalen Energieversorger Kosteneinsparungen bieten und gleichzeitig den Zugang zur Infrastruktur für erneuerbare Energien ermöglichen. Das Energy Collective wird Budweiser dabei unterstützen, die Dinge, die die Verbraucher lieben, mit erneuerbarem Strom zu versorgen."Durch den Anschluss an erneuerbare Energien über lokale Anbieter durch The Energy Collective konnte ich meine monatlichen Stromkosten bereits um etwa 10 Prozent senken", sagte Will Morgan, Geschäftsführer von Jerry Flannery's in Limerick, Irland. "Es war auch ein Gesprächsanlass für viele meiner Kunden, um über die Bedeutung von erneuerbarem Strom und die Schaffung einer besseren Zukunft für uns alle zu sprechen."Das Energiekollektiv erleichtert jetzt den Anschluss an erneuerbare Energien in ausgewählten Ländern, darunter Irland und Brasilien, und wird das Programm 2022 als Pilotprojekt in Kolumbien einführen. Das Energiekollektiv erleichtert jetzt den Anschluss an erneuerbare Energien in ausgewählten Ländern, darunter Irland und Brasilien, und wird das Programm 2022 als Pilotprojekt in Kolumbien einführen. Budweiser prüft Möglichkeiten in weiteren Ländern wie Großbritannien, Chile, Uruguay und anderen. Unser vielfältiges Portfolio von weit über 500 Biermarken umfasst die globalen Marken Budweiser®, Corona® und Stella Artois®, die länderübergreifenden Marken Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® und Michelob ULTRA® sowie lokale Champions wie Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, und Skol®. Unser Brauerbe geht mehr als 600 Jahre zurück, über Kontinente und Generationen hinweg. Von unseren europäischen Wurzeln in der Brauerei Den Hoorn in Löwen, Belgien, ausgehend. Zu dem Pioniergeist der Brauerei Anheuser & Co in St. Louis, USA. Zu der Gründung der Schlossbrauerei in Südafrika während des Goldrauschs in Johannesburg. Nach Bohemia, der ersten Brauerei in Brasilien. Geografisch diversifiziert und mit einem ausgewogenen Engagement in Industrie- und Schwellenländern, nutzen wir die kollektiven Stärken von rund 169.000 Kollegen in fast 50 Ländern weltweit. Im Jahr 2021 betrug der Umsatz von AB InBev 54,4 Milliarden USD (ohne Joint Ventures und assoziierte Unternehmen).Budweiser ist ein mittelkräftiges, geschmackvolles, knackiges Lagerbier nach amerikanischer Art. Gebraut mit der besten Gerste und einer Mischung aus erstklassigen Hopfensorten ist Budweiser eine Ikone des Optimismus und des Feierns, die in über 60 Ländern auf der ganzen Welt getrunken wird. Budweiser hat sich verpflichtet, jedes Budweiser bis 2025 mit 100 % erneuerbarer Energie zu brauen.