Die Rekordzahlen von Tesla am Mittwochabend nach US-Börsenschluss hallen an der Börse nach. Elon Musk sieht noch Wachstumspotenzial. Was ist noch drin für den E-Autobauer? Ein Stimmungsbild aus der w:o-Community.

Rund 310.000 E-Autos lieferte der Elektrobauer im ersten Quartal 2022 aus - so viele wie noch nie. Den Gewinn steigerte Tesla um ein Vielfaches. Die ersten Reaktionen von Analysten ließen nicht lange auf sich warten. Für CEO Elon Musk ist künftig sogar noch mehr drin: Er prognostiziert ein Wachstum von bis zu 60 Prozent pro Jahr, äußert aber auch Bedenken angesichts von Chipschwierigkeiten, Logistikproblemen und Lockdown-bedingten Produktionsausfällen in Shanghai. w:o User treten jedoch etwas auf die Euphorie-Bremse. Für User worldtravelthomas ist das allerdings noch zu tiefgestapelt.

Ein Stimmungsbild aus dem Tesla-Forum auf wallstreet:online:

Sommernacht_2: Das erste Quartal war super. Das war nicht anders zu erwarten. Richtig spannend wird es erst im zweiten Quartal: Der lange Lockdown in Shanghai sowie die Anläufe in Grünheide und Texas werden sicherlich Geld kosten. Das wäre prinzipiell okay und erklärbar, aber warum die Fabriken den Rest des Jahres trotz angeblicher Nachfrage bis zum Jupiter und angeblich ähnlich langen Lieferzeiten nicht ausgelastet sein sollen, kann wohl nur der Techno-King höchstpersönlich erklären. Dieser Satz macht mir wenig Hoffnung für das zweite Quartal und den Rest des Jahres: Tesla says factories likely to continue to run below capacity through rest of 2022.

SunStealer: Supply Chain, Rohstoffmangel! Da brauchst du keinen Guru und keine Glaskugel für. Oder denkst du Tesla ist völlig immun gegen äußere Einflüsse?

Worldtravelthomas: Wir wissen, dass Musk the Master der Taktik im Tarnen und Täuschen ist. Er heult jetzt rum, wie schwer es werden wird. Am Ende wird es etwas besser und alle feiern ab - inklusive Aktiensplit vor Ablauf des zweiten Quartals.

Sal-Paradise: Wer die Marktkapitalisierung von Tesla kennt und diese Performance sieht, welche in wenigen Handelstagen abgefrühstückt wurde, kann keine Zweifel mehr daran haben, dass hier Mächte am Werk sind, die aktuell ihresgleichen suchen. Ich habe noch nie erlebt, dass ein solches Dickschiff mit so einer Marktkapitalisierung in so wenigen Handelstagen um sagenhafte 50 Prozent nach oben geschossen ist. Ihr könnt euch denken, welche Hebel nötig sind/waren, um so etwas gebacken zu bekommen. Da bleibt einem fast die Spucke weg. Fakt ist, dass Tesla eine Anhängerschaft hinter sich weiß, die Einfluss hat und vor allem richtig viel Geld in die Waagschale legen kann.

Kursrutschi: Scheinbar geht Elon Musks Erfolgsrezept "immer schön süße Vanillesauce über die Grütze gießen" nicht mehr auf. Wenn man nur annähernd Enrons Absonderungen glauben würde, müsste der Kursanstieg viel höher ausfallen.

Bis zum nächsten Börsengeflüster!

Autor: Nicolas Ebert, wallstreet:online Zentralredaktion

Enthaltene Werte: US88160R1014