NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Relx nach Quartalszahlen auf "Overweight" mit einem Kursziel von 2670 Pence belassen. Der Fachverlag und Datenbankanbieter habe einen starken Jahresstart hingelegt, der zum Ausblick eines im historischen Vergleich hohen Umsatz- und Ergebniswachstums passe, schrieb Analyst Daniel Kerven in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Aktie bleibt einer seiner bevorzugten Branchentitel./gl/jha/



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2022 / 08:21 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2022 / 08:27 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B2B0DG97

