ROM/BRAZZAVILLE (dpa-AFX) - Italien hat im Bestreben, unabhängig von russischem Gas zu werden, weitere Übereinkünfte für mehr Lieferungen von Flüssigerdgas (LNG) mit Angola und der Republik Kongo getroffen. Ab 2023 sollen 4,5 Milliarden Kubikmeter LNG aus dem Kongo kommen, wie der italienische Energieversorger Eni am Donnerstag mitteilte. Der CEO des teilstaatlichen Konzerns war zusammen mit Italiens Außenminister Luigi Di Maio und dem Minister für den ökologischen Umbau, Roberto Cingolani, in die afrikanischen Länder gereist. Regierungschef Mario Draghi musste wegen eines positiven Corona-Tests anders als geplant in Rom bleiben.

Am Vortag traf die Delegation mit Angola, südlich der Republik Kongo an der afrikanischen Westküste gelegen, eine weitere "wichtige Vereinbarung" für mehr Gaslieferungen, wie Di Maio auf Facebook schrieb. Die italienische Regierung hatte bereits vor ihrer "Tour del gas", wie Medien die Reise nannten, mit dem nordafrikanischen Algerien und dem Golfstaat Katar mehr Gaslieferungen ausgehandelt. Italien mit seinen knapp 60 Millionen Einwohnern importiert bislang einen Großteil seines Gases aus Russland. Wegen des Ukraine-Krieges beschloss die Regierung des südeuropäischen Landes, sich davon loszusagen und die eigenen Energiequellen zu diversifizieren./jon/DP/jha