Wien (www.fondscheck.de) - Marcus Tersi wird ab 1. Januar 2023 neues Vorstandsmitglied für das Gewerbe-Ressort der Alte Leipziger Versicherung, wie diese mitteilt, so die Experten von "FONDS professionell".Der Diplom-Kaufmann trete die Nachfolge von Sven Waldschmidt an, der zum Jahresende nach über 30 Jahren bei dem Versicherer in den Ruhestand gehen werde. Tersi sei seit 2002 für die ALH Gruppe tätig. Er berichte als Prokurist für den Zentralbereich Unternehmensplanung, Controlling und Risikosteuerung derzeit direkt an den Vorstandsvorsitzenden der Alte Leipziger Lebensversicherung und der Hallesche Krankenversicherung. (News vom 20.04.2022) (21.04.2022/fc/n/p) ...

