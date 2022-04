IBM - Auf Trendwendekurs

Ingmar Königshofen,

boerse-daily.de

Der Technologieriese IBM hat mit seinen Quartalszahlen vom Dienstag durchaus überzeugt und konnte im gestrigen Handelsverlauf dadurch gut sieben Prozent an Wert zulegen. Um dieses Schwergewicht allerdings mittelfristig auf bullische Füße zu stellen, bedarf es weiterer Anstrengungen seitens der Käufer.

IBM hat mit seinem Zahlenwerk zum abgelaufenen Quartal die Markterwartungen klar übertroffen, in einer ersten Kursreaktion legte die Aktie über sieben Prozent auf rund 138,32 US-Dollar zu. In allen Bereichen wurden starke Zuwächse verzeichnet, der Umsatz kletterte um acht Prozent auf 14,2 Mrd. Dollar, der Gewinn lag bei 662 Mio. Dollar, nach 403 Mio. Dollar im Vorjahr. Insbesondere das Software-Geschäft wuchs kräftig, hier steigerte IBM seine Umsätze um 12,3 Prozent auf 5,8 Mrd. Dollar. In der Beratungssparte gab es ein Zuwachs von 13,3 Prozent auf 4,8 Mrd. Dollar, wie der Konzern nach US-Börsenschluss am Dienstag mitteilte.

Chart nicht schick, aber stabil…

Ein Blick auf den Kursverlauf in dieser Woche zeigt einen Ausbruchsversuch aus einem seit Sommer letzten Jahres laufenden Abwärtstrend und die Hürde um 138,00 US-Dollar. Im Erfolgsfall könnte anschließend Aufwärtspotenzial zurück an die Sommerhochs aus 2021 bei 145,99 und darüber 151,63 US-Dollar freigesetzt werden. Der Langfristchart zeigt aber nur einen Tropfen auf den heißen Stein, um den Tanker wieder in bullisches Gefilde zu drehen. Erst oberhalb von 160,00 US-Dollar werden entscheidende Schritte in diese Richtung gegangen, Zugewinne an 188,14 US-Dollar kämen dann auf Sicht der nächsten Monate rasch ins Spiel. Ein gegenläufiges Szenario würde sich technisch dagegen erst unterhalb von 120,00 US-Dollar einstellen, in diesem Fall könnte der seit März 2020 laufende Aufwärtstrend gebrochen werden und würde demnach Abwärtspotenzial in Richtung 114,56 und darunter in den Bereich von rund 100,00 US-Dollar freigeben. Insgesamt lässt sich eine positive Bilanz für IBM ziehen, wenn auch weitere Kurssteigerungen viel Zeit in Anspruch nehmen dürften.

Widerstände: 142,20; 145,99; 148,62; 151,63; 154,74; 157,71 US-Dollar

Unterstützungen: 136,43; 133,08; 128,73; 124,91; 120,00; 114,56 US-Dollar

IBM in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 15.04.2021 - 20.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US4592001014

IBM in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 24.04.2017 - 20.04.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US4592001014

Call Optionsschein auf IBM für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag IBM HB1YGX 2,73 110,00 4,07 14.12.2022 IBM HB1YGY 1,35 130,00 6,12 14.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.04.2022; 13:05 Uhr

Put Optionsschein auf IBM für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag IBM HB2UMJ 1,19 140,00 -5,27 14.12.2022 IBM HB1YH1 0,77 130,00 -5,92 14.12.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.04.2022; 13:08 Uhr

