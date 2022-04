Positiv: Hugo Boss geht neue Wege. Der Modekonzern wird im dritten Quartal dieses Jahres eine eigene Resale-Plattform launchen und darauf gebrauchte Kleidung anbieten. Das teilt der im MDAX gelistete Konzern am Donnerstag mit. Zudem gab es zuletzt einige positive Analysten-Stimmen. Die Aktie kann in einem freundlichen Gesamtmarkt zulegen.Konkret: Die Plattform "HUGO BOSS Pre-Loved" soll zunächst in Frankreich starten. Bis 2025 soll das Wiederverkaufs-Modell dann auch in Deutschland, Großbritannien ...

