Seoul, Südkorea (ots/PRNewswire) -SKY Technology Co. LTD (http://www.skyplay.info/) und KOREAEDUGROUP, ein professionelles Unternehmen im Bereich der beruflichen Bildung, haben eine Absichtserklärung unterzeichnet.Im Einklang mit dem Web 3.0 eröffnen die beiden Unternehmen eine neue Ära der Edutech (Bildungstechnologie), die für mehr Nachhaltigkeit sorgt, indem sie die mit der Blockchain-Technologie ermöglichte NFT auf den Bildungsbereich übertragen.Die KOREAEDUGROUP, die landesweit 58 Geschäftsstellen unterhält, wird zum ersten Mal in der Bildungsdienstleistungsbranche NFT-Anwendungen einsetzen und eine mittelfristige Planung in Bezug auf Mitgliederverwaltung, Motivationssteigerung und ein zukunftsweisendes innovatives Image erstellen.SKY Technology wird den Studenten der Hauptfächer Computer und Design die Möglichkeit bieten, NFT für ihre Arbeiten zu erstellen und damit leistungsfähige Werkzeuge für das Beschäftigungsmanagement nach Abschluss ihres Studiums bereitzustellen.SKY Technology, das vor kurzem ein Unternehmen mit Sitz in Singapur gegründet hat, ist bereit, seine eigene Kryptowährung für den Austausch auf den globalen Märkten auszugeben. Über SKY Play, die einfache NFT-Business-Plattform, wird das Unternehmen außerdem eine Vielzahl neuer Lifestyle-Inhalte veröffentlichen.Sang-Ok Chang, CEO von SKY Technology, kommentierte die Bedeutung der Partnerschaft wie folgt: "Wir stehen an einem Wendepunkt, an dem neue Technologien über ihre theoretische Konzeption hinaus Teil unseres täglichen Lebens werden. Diese Partnerschaft mit SKY Play im Bereich der Bildungsdienstleistungen ist ein recht neues Konzept in Korea, aber es wird definitiv Synergien bringen, die weit über sein Potenzial hinausgehen."Ein Vertreter der KOREAEDUGROUP sagte: "Wir erwarten, dass die Zusammenarbeit mit SKY Technology, die in der Blockchain-Industrie und ihrer Verbreitung führend ist, die Erfahrung in der Produktion digitaler Kunstinhalte für Studierende weiter ausbauen und den Kern unserer Lehrpläne stärken wird."SKY PlayAngefangen mit einfachen P2E-Spielen wird SKY Play eine große Vielfalt an Lifestyle-Inhalten anbieten, darunter Spiele, Filme, Sport, Bildung und Kunst, die alle über eine einfache NFT-Geschäftsplattform bereitgestellt werden, die für mobile UI/UX optimiert ist.KOREAEDUGROUPDie KOREAEDUGROUP ist eine auf Berufsausbildung spezialisierte Einrichtung, die mit Hilfe verschiedener und detaillierter Lehrpläne wie Computerdesign und -programmierung, Computergrafik, Spiele, Schönheitspflege, Kochen und vielem mehr Fachleute in allen verfügbaren Berufsbereichen ausbildet.Es handelt sich um ein differenziertes Bildungssystem, das dem Tempo des Wandels in diesem Bereich und der Notwendigkeit des lebenslangen Lernens Rechnung trägt und mit seinen jährlich 110.000 eingeschriebenen Studenten führend auf dem Markt der Erwachsenenbildung ist.Pressekontakt:Sujin Hwang,lienh@sky-technol.comOriginal-Content von: SKY Technology, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/162501/5202126