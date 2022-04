Los Angeles (ots/PRNewswire) -LOS ANGELES, 21. April 2022 /PRNewswire/ -- LILYSILK, die weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und gleichzeitig nachhaltigen Leben zu inspirieren, hat Viola Davis, die renommierte Schauspielerin, die derzeit als Michelle Obama in der neuen Showtime-Serie "The First Lady" zu sehen ist, sowohl für das Cover des neuen People-Magazins (https://people.com/tv/viola-davis-opens-up-about-bullying-trauma-in-new-memoir/) als auch für ihren TV-Auftritt bei Deadline's Contenders (https://www.instagram.com/p/CcN-YtIAvFT/) am 11. April in Los Angeles eingekleidet.Davis ziert das Cover der neuesten Ausgabe der Zeitschrift People, die am 15. April in die Kioske kam, und trägt eine azurblaue LILYSILK-Seidenbluse mit langen Ärmeln und Kragen (https://www.lilysilk.com/us/long-sleeves-collared-19mm-silk-blouse.html). Diese Bluse aus 19-Momme-Seide und Elastan hat Rückenfalten und einen abgerundeten Saum, der sich ideal zum Einstecken in Jeans und Hosen eignet - genau wie bei Viola Davis bei ihrem Cover-Shooting. Anlässlich des Contenders-TV-Events von Deadline trug Viola Davis ein LILYSILK-SOS Shirt (https://www.lilysilk.com/us/sos-shirt.html), das neue ikonische Design der Marke, das erstmals in der Frühjahrskollektion 2022 mit dabei ist, in "Navy Pinstripe". Mit seiner entspannten Passform ist dieser zeitgenössische Klassiker aus 19-Momme-Charmeuse-Seide eine vielseitige Ergänzung zur modernen Frauengarderobe und verleiht mit seinem schimmernden Glanz sofort einen Hauch von Raffinesse.Viola Davis ist die erste afroamerikanische Schauspielerin, die die "Triple Crown of Acting" hat und zahlreiche Auszeichnungen gewonnen hat, darunter einen Academy Award, einen Primetime Emmy Award und zwei Tony Awards. Ihre Arbeit umfasst Erfolgsfilme und Fernsehserien wie "Glaubensfrage", "The Help", "How to Get Away with Murder" und "Fences"."Viola Davis ist eine große Persönlichkeit in der Film- und Kulturbranche", so David Wang, CEO von LILYSILK. "Es ist eine große Ehre für uns, dass sie und viele andere Prominente LILYSILK tragen und darin großartig aussehen. Das inspiriert uns, noch mehr spektakuläre Stücke für alle LILYSILK-Fans da draußen zu kreieren."In den letzten Monaten wurde LILYSILK außerdem an einer Reihe von Hollywood-Prominenten gesichtet, darunter Melissa Rauch, Gwyneth Paltrow, Meghan Trainor, Nina Dobrev und Lucy Hale.Informationen zu LILYSILKLILYSILK ist eine weltweit führende Seidenmarke, die es sich zum Ziel gesetzt hat, Menschen zu einem spektakulären und gleichzeitig nachhaltigen Leben zu inspirieren, und sich dabei sowohl um ihre Kunden als auch um den Planeten zu sorgen. Weitere Informationen finden Sie unter www.lilysilk.com und folgen Sie @lilysilk (https://www.instagram.com/lilysilk/) auf Instagram und @Lilysilk (https://www.facebook.com/luxurysilk) auf Facebook.Pressekontakt:Sherry Zhang,+1 909-861-1680,pr@lilysilk.comOriginal-Content von: LILYSILK, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/159850/5202120