1&1 schließt weiteren Vertrag mit einem führenden Funkturmunternehmen: American Tower Corporation ist Partner beim Roll-out des 1&1-Mobilfunknetzes



Maintal, 21. April 2022. Die 1&1 Mobilfunk GmbH, eine Tochtergesellschaft der 1&1 AG, und die ATC Germany Holdings GmbH, eine deutsche Tochtergesellschaft der American Tower Corporation (ATC), haben einen Rahmenvertrag zur Anmietung von Antennenstandorten für den effizienten Roll-out des vierten deutschen Mobilfunknetzes unterzeichnet. ATC ist als unabhängiger Eigentümer von Kommunikationsstandorten einer der weltweit führenden Anbieter für Funkturminfrastruktur, mit rund 15.000 Antennenstandorten in Deutschland. Im Zuge der Vereinbarung wird ATC 1&1 seine Antennenmasten für die Installation der 1&1 Hochleistungsantennen zur Verfügung stellen. Beide Unternehmen werden eng zusammenarbeiten, um die Verfügbarkeit von Co-Location-Standorten zu ermitteln, die in naher Zukunft schrittweise in Betrieb genommen werden können. Die Laufzeit der einzelnen Standortmietverträge beträgt 20 Jahre und kann seitens 1&1 mehrfach verlängert werden. "Mit ATC haben wir einen dritten starken Partner für die passive Netzinfrastruktur, der unser Masten-Portfolio ideal komplementiert. Wir freuen uns auf die Kooperation und darauf, den Roll-out des europaweit ersten vollständig virtualisierten OpenRAN-Mobilfunknetzes gemeinsam voranzutreiben," so Ralph Dommermuth, CEO der 1&1 AG. "Wir setzen unser Wachstum in Europa fort, um American Tower als wichtigen, langfristigen Partner zu positionieren, der mit seinem umfangreichen Portfolio und erstklassigen, effizienzsteigernden betrieblichen Abläufen die Bereitstellung der wichtigen Mobilfunkverbindungen und -dienstleistungen sowie Innovationen für eine nachhaltige mobile Zukunft unterstützt. Die spannende neue Partnerschaft mit 1&1 bietet uns die Chance, weiter zu wachsen," betont Pieter Nel, CEO Europe, American Tower. Über die 1&1 AG Die 1&1 AG ist ein börsennotierter Telekommunikationsanbieter. Das Unternehmen gehört zum Konzernverbund der United Internet AG. 1&1 bietet seinen Kunden ein umfassendes Portfolio an Mobilfunk- und Breitband-Zugängen an. Außerdem attraktive Bundle-Produkte aus Mobilfunk und Festnetz sowie Mehrwert-Anwendungen wie Heimvernetzung, Online-Storage, Video-on-Demand, Smart Home-Lösungen oder IPTV. Während die Marke 1&1 Value- und Premiumsegmente adressiert, sprechen die Discount-Marken des Konzerns preisbewusste Zielgruppen an. Nach der erfolgreichen Teilnahme an der 5G-Frequenzauktion baut 1&1 als Neueinsteiger und vierter deutscher Netzbetreiber das europaweit erste vollständig virtualisierte Mobilfunknetz auf Basis der innovativen OpenRAN-Technologie.

Über ATC Germany & American Tower Corporation ATC ist ein führender Betreiber von Infrastruktur für Mobilfunk und Indoor- und Smart City-Lösungen sowie WiFi-Netzen und -Dienstleistungen, die insbesondere der Mobilfunk- und Rundfunkindustrie den Netzausbau ermöglichen. ATC Germany ist eine Tochtergesellschaft der American Tower Corporation, einer der weltweit größten Real Estate Investment Trusts und ein führender, unabhängiger Betreiber von Kommunikationsstandorten, die für mehrere Nutzer geeignet sind, mit einem Portfolio von mehr als 220.000 Kommunikationsstandorten auf 6 Kontinenten und in 25 Ländern. Weitere Informationen über American Tower finden Sie auf www.americantower.com.

