Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Aktionäre von Cembra stimmen allen Anträgen des Verwaltungsrats zu



21.04.2022 / 16:00



Zürich - Die Generalversammlung 2022 von Cembra fand heute in Zürich statt. Gestützt auf die Covid-19 Verordnung 3, Art. 27 nahmen Aktionärinnen und Aktionäre nicht persönlich an der Versammlung teil. Sie übertrugen ihre Rechte an den unabhängigen Stimmrechtsvertreter, der 50.72 Prozent der ausgegebenen Aktien vertrat. Die folgenden Verwaltungsratsmitglieder wurden für eine weitere Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt: Dr. Felix Weber (Präsident), Thomas Buess, Susanne Klöss-Braekler und Monica Mächler. Neu in den Verwaltungsrat gewählt wurden Jörg Behrens, Marc Berg und Alex Finn.



Die Aktionäre beschlossen eine ordentliche Dividende von CHF 3.85 pro Aktie, die am 27. April 2022 (ex-Dividendendatum 25. April 2022) aus dem Bilanzgewinn ausbezahlt wird.



Die Generalversammlung stimmte auch allen weiteren Traktanden zu, einschliesslich Geschäftsbericht 2021 und Konsultativabstimmung über den Vergütungsbericht 2021. Kontakt Medien: Carolin Schulze; +41 44 439 85 23; media@cembra.ch Investor Relations: Marcus Händel; +41 44 439 85 72; investor.relations@cembra.ch Wichtige Daten 25. April 2022: Ex-Dividendendatum 27. April 2022: Dividendenzahlung 21. Juli 2022: Publikation Halbjahresergebnis 2022 und Zwischenbericht Über Cembra Money Bank

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, den Vertrieb von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



Cembra zählt über 1 Million Kunden in der Schweiz und beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende aus 43 Ländern. Unser Hauptsitz liegt in Zürich und wir betreiben unser Geschäft in allen Schweizer Landesteilen über ein Netz von Filialen, unsere Online-Präsenz sowie Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im SXI Switzerland Sustainability 25 Index sowie im 2022 Bloomberg Gender Equality Index enthalten.

Ende der Medienmitteilungen