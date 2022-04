BRÜSSEL (dpa-AFX) - Die Verbraucherstimmung in der Eurozone hat sich im März überraschend etwas von ihren deutlichen Vormonatsverlusten erholt. Der Indikator stieg um 1,8 Punkte auf minus 16,9 Zähler, wie die EU-Kommission am Donnerstag in Brüssel mitteilte. Analysten hatten im Schnitt hingegen einen Rückgang auf minus 20,0 Punkte erwartet. Im März war der Indikator wegen des Ukraine-Kriegs und der hohen Inflation eingebrochen./jsl/la/he