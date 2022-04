Seit Mittwoch können Beta-Tester:innen im neuen Coinbase-NFT-Marktplatz traden, kommentieren und Trends entdecken. Der Marktplatz wurde bereits im Oktober angekündigt. Coinbase hat am Mittwoch bekannt gegeben, dass sein NFT-Marktplatz in die Beta-Test-Phase startet. Der Marktplatz wurde bereits im Oktober angekündigt. "Ab heute kann jeder die erste Version von Coinbase NFT unter nft.coinbase.com ausprobieren und die umfangreiche Sammlung von NFT auf der Ethereum-Blockchain erkunden", schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung. Die Beta-Version steht zunächst...

