Nach der Ausschüttung der Warner Bros. Discovery-Aktien, dem aus der AT&T-Medientochter WarnerMedia und Discovery Inc. fusionierten Unternehmen, durch AT&T folgte für den Telekommunikationskonzern ein kräftiger Kursabschlag. Sinn hinter dem Spin-off war, den Fokus wieder auf das Hauptgeschäft legen zu können. Jetzt gab es die Quartalszahlen des Unternehmens.AT&T konnte im ersten Quartal Gewinne in Höhe von 4,8 Milliarden Dollar erwirtschaften, was einem Gewinn pro Aktie von 0,65 Dollar entspricht. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...