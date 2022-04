angeheuert. Der coole skandinavische Hafermilch-Hersteller holt jahrzehntelange Vertriebserfahrung an Bord: Jean-Christophe Flatin (früher: Mars) als Global President und Daniel Ordonez (früher: Danone, Unilever) als COO; Neubesetzung wirksam ab 1. Juni. Der größte Coup der Schweden bestand darin, im vorigen Jahr den US-Markt anzuzapfen:



"OTLY" (Nasdaq-Kürzel) startete im Mai 2021 bei 22,12 $ und markierte im Juni 29,00 $. Heute wurde erstmals die untere Schallmauer 4 $ durchbrochen. Wie steht die Chance auf ein Comeback?



Der Börsenwert beträgt noch 2,36 Mrd. $ gegen geschätzt 1,3 Mrd. $ Umsatz im laufenden Jahr (+ 47 %). Der Verlust je Aktie soll von 0,41 auf 0,35 $ reduziert werden, so die durchschnittliche Erwartung der Analysten.



Die typische OATLY-Konkurrenz ist mittelständisch, weniger cool und nicht börsennotiert, hat aber lange Erfahrung mit Milchersatz und baut die Kapazitäten ebenfalls stark aus.



Achten Sie also im Supermarkt auf eventuelle Hafermilchhalden und entscheiden Sie dann, ob OTLY schon in Ihr Depot passt.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



