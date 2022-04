Bedford, Massachusetts (ots/PRNewswire) -Gemeinsam gegen die dringendsten Probleme der Lebensmittelindustrie vorgehenSoft Robotics Inc. gab heute bekannt, dass es sich mit Quest und Ossid zusammengetan hat, um der Lebensmittelindustrie eine robotergestützte Handhabungs- und Verpackungslösung auf der Grundlage der mGripAI-Technologie von Soft Robotics anzubieten.Die Gesamtlösung umfasst das primäre Produkthandhabungssystem von Quest mit einem FANUC-Roboter, der zum Laden, Ausrichten, Stapeln und Gruppieren von Produkten in eine Vielzahl von Primärverpackungsmaschinen entwickelt wurde, die flexiblen und Tray-Verpackungslösungen von Ossid, die sich ideal für frische Proteine, Produkte, Backwaren und mehr eignen, sowie die mGripAI-Plattform von Soft Robotics, die ultraschnelle 3D-Vision, künstliche Intelligenz und sanftes Robotergreifen nutzt, um die Entnahme unregelmäßiger und empfindlicher Lebensmittel direkt aus der Masse zu ermöglichen.Die wichtigsten Vorteile der integrierten Verpackungslösung:- Bekämpfung des Arbeitskräftemangels durch Verringerung der Abhängigkeit von Arbeitskräften- Vergrößert die verfügbare Stellfläche, da keine vorgelagerten Vereinzelungs- und Sortieranlagen erforderlich sind- Verbessert die Lebensmittelsicherheit durch ein vollständig hygienisches und IP69K-konformes, abwaschbares Design- Erhöht den Durchsatz durch Reduzierung von Produktschäden"Diese neue Partnerschaft mit ProMach passt gut zu unserer Mission, Hersteller von Automatisierungssystemen in die Lage zu versetzen, einige der schwierigsten Herausforderungen in der Lebensmittelverarbeitung mit Roboterlösungen zu bewältigen", sagte Mark Chiappetta, Chief Operating Officer bei Soft Robotics. "Unsere einfach zu integrierende mGripAI-Plattform ermöglicht die schnelle und hygienische Verpackung von Proteinen, Produkten, Backwaren und Fertiggerichten direkt aus der Masse, ohne dass eine vorgeschaltete Vereinzelung erforderlich ist.""Die Partnerschaft zwischen Quest, Ossid und Soft Robotics ist aufgrund des gemeinsamen Schwerpunkts auf anspruchsvolle Anwendungen in den Bereichen Hygieneproteine und Lebensmittel eine hervorragende Ergänzung", sagte Tucker Behrns, Vice President und General Manager bei Quest. "Wir haben eine ausgezeichnete Gelegenheit, einige der größten Herausforderungen der Branche durch ein komplettes integriertes Angebot zu lösen, das in der Lage ist, das zufällige Handling eingehender Produkte mit Ossids komplettem Sortiment an Produktverpackungsanlagen für eine breite Palette von Anwendungen zu verbinden.""Als führender Anbieter von Verpackungs- und Etikettieranlagen im Lebensmittelbereich kennen wir die täglichen Herausforderungen unserer Kunden, die globale Lebensmittelkette so schnell und sicher wie möglich mit Konsumgütern zu versorgen", so Jason Angel, Vice President of Sales and Marketing bei Ossid. "Die Zusammenarbeit mit Quest und Soft Robotics zur Maximierung der Produktivität in einer Zeit, in der der Arbeitskräftemangel so gravierend ist, ist eine der wichtigsten Initiativen für unser Unternehmen."Informationen zu Soft Robotics: Soft Robotics ist ein branchenführendes und preisgekröntes Technologieunternehmen, das automatisierte Kommissionierlösungen entwickelt und baut, die proprietäre Soft-Robotic-Greifer, 3D-Maschinenwahrnehmung und SoftAI-Künstliche Intelligenz nutzen. Die revolutionären Roboter-Automatisierungslösungen des Unternehmens ermöglichen es Maschinenbauern, die schwierigsten Kommissionierungsprobleme in der Lebensmittelautomatisierung zu lösen.Soft Robotics wird von führenden Risikokapitalgebern und strategischen Investoren unterstützt, darunter ABB Technology Ventures, Calibrate Ventures, FANUC, Hyperplane Venture Capital, Material Impact, Scale Venture Partners, Honeywell Ventures, Tekfen Ventures, Tyson Ventures und Yamaha Motor Co, Ltd. Erfahren Sie mehr unter SoftRoboticsInc.com.Informationen zu OssidOssid ist branchenführend bei auslaufsicheren Schalenversiegelungen für kistenfertige Produkte, flexiblen Verpackungen für das Gesundheitswesen, horizontalen Tiefzieh-, Abfüll- und Verschließanlagen, Wiege-/Preisauszeichnungsanlagen, Schlauchbeutelmaschinen und Kartonwaagen. Die Verpackungslösungen von Ossid, die Kunden aller Größenordnungen auf der ganzen Welt beliefern, sind ideal für frisches und verarbeitetes Fleisch, Produkte, Fertiggerichte, Konsumgüter und medizinische Geräte. Ossid ist eine Produktmarke von ProMach, einem weltweit führenden Unternehmen für Verpackungslinienlösungen. Als Teil des Geschäftsbereichs ProMach Flexibles & Trays hilft Ossid unseren Verpackungskunden, ihren Ruf zu schützen und das Vertrauen ihrer Verbraucher zu stärken. ProMach steht für Leistung, und der Beweis liegt in jeder Verpackung. Erfahren Sie mehr über Ossid unter Ossid.com und mehr über ProMach unter ProMachBuilt.com.Informationen zu QuestQuest ist ein führender Hersteller von industriellen Automatisierungsanlagen mit Schwerpunkt auf Robotik und Bildverarbeitung. Mit seiner Erfahrung in der Lebensmittel-, Getränke- und Molkereibranche optimiert Quest den Platzbedarf von Kunden, die eine steigende Nachfrage verzeichnen, und hilft ihnen, die Flexibilität und Effizienz ihrer Produktionslinien insgesamt zu verbessern. Quest bietet anwendungsspezifische Software für seine Roboterprodukte, einschließlich Pick-and-Place-, Kartonverpackungs- und Palettiersysteme, um die Systemeinrichtung zu vereinfachen und die Konfigurierbarkeit zu optimieren. Quest ist eine Produktmarke von ProMach, einem weltweit führenden Unternehmen für Verpackungslinienlösungen. Als Teil der ProMach Robotics & End of Line Business Line hilft Quest unseren Verpackungskunden, ihren Ruf zu schützen und das Vertrauen ihrer Kunden zu stärken. ProMach steht für Leistung, und der Beweis liegt in jeder Verpackung. Erfahren Sie mehr über Quest unter QuestIndustrial.com und mehr über ProMach unter ProMachBuilt.com