Salzgitter Aktiengesellschaft: Salzgitter-Konzern erhöht Ergebnisprognose nach starkem ersten Quartal



21.04.2022 / 17:54 CET/CEST

Der Salzgitter-Konzern erwirtschaftete im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2022 nach jetzt vorliegenden, noch vorläufigen Zahlen 465 Mio. € Gewinn vor Steuern (Q1 2021: 117 Mio. €) und übertraf damit die aktuellen Markterwartungen spürbar. Hierzu trugen insbesondere die erfreulichen Ergebnisse der Geschäftsbereiche Stahlerzeugung und Handel sowie 62 Mio. € Beitrag der at-equity (IFRS-Bilanzierung) einbezogenen Beteiligung an der Aurubis AG (Q1 2021: 43 Mio. €) bei. Der Außenumsatz des Salzgitter-Konzerns stieg gegenüber dem der ersten drei Monate 2021 (2,1 Mrd. €) um rund 60 % auf 3,4 Mrd. € an. Dank des starken ersten Quartals heben wir die Ergebnisprognose für das Geschäftsjahr 2022 an und rechnen für den Salzgitter-Konzern nunmehr mit: - einem Vorsteuergewinn (EBT) zwischen 750 Mio. € und 900 Mio. €. Dabei unterstellen wir Rohstoff- und Energiekosten sowie Stahlpreise auf dem bisherigen Niveau und gehen von einer weiterhin uneingeschränkten Verfügbarkeit von Erdgas als Voraussetzung für die Aufrechterhaltung der Produktion aus. Explizit weisen wir auf aktuell kaum quantifizierbare Prognoserisiken im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg hin. Weitere Details zum Abschluss des ersten Quartals werden wie vorgesehen am 12. Mai 2022 veröffentlicht.

