Starke Firmenbilanzen locken die Anleger weiterhin an die Aktienmärkte. Risiken wie der Ukraine-Krieg oder die US-Zinswende oder hohe Euroland-Inflationsraten haben offenbar ihren Schrecken verloren. Selbst die Aussicht auf eine nahende Kehrtwende der Europäischen Zentralbank schmälert die Kauflaune der Investoren kaum. Gleich mehrere überraschend gute Quartalsberichte von Unternehmen aus der ersten und zweiten Reihe haben am Donnerstag die Kurse beflügelt. Der DAX knüpfte an die Gewinne vom Vortag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...