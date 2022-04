Nicht nur ein ursprüngliches Grab, sondern auch eine aufwendigere zweite Ruhestätte kann erbschaftsteuerlich geltend gemacht werden. Unter welchen Umständen dies der Fall sein kann, dazu hat sich der BFH in einem Urteil geäußert. Nachdem sein verstorbener Bruder in einem herkömmlichen Grab bestattet worden war, hat ein Erbe ein aufwendiges Mausoleum als zweite Grabstätte in Auftrag gegeben und die Kosten in seiner Erbschaftsteuererklärung geltend gemacht. Das Finanzamt und das Finanzgericht lehnten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...