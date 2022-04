Interactive Brokers (Nasdaq: IBKR), ein automatisierter globaler elektronischer Broker, gab heute die Berufung von Jill Bright zur unabhängigen Direktorin des Unternehmens mit sofortiger Wirkung bekannt.

Frau Bright verfügt über mehr als 30 Jahre Erfahrung. Sie war Executive Vice President of Human Resources and Administration bei Sotheby's, hatte die Funktion des Chief Administrative Officer bei LionTree LLC und Condé Nast inne und war mehr als fünf Jahre in leitenden Positionen im Personalwesen bei American Express tätig. Darüber hinaus ist Frau Bright gegenwärtig Vorstandsmitglied und Vorsitzende des Vergütungsausschusses von WOW Internet Cable und sitzt außerdem in den Vorständen der beiden Privatunternehmen Simulmedia mit Sitz in New York und Service Express mit Sitz in Grand Rapids.

Frau Bright erwarb ihren MBA-Abschluss an der Stern School of Business der New York University und wurde in die Quadrennial Advisory Commission berufen, die unter Bürgermeister de Blasio Vergütungsempfehlungen für gewählte Beamte der Stadt New York ausarbeitet und ausspricht.

"Wir freuen uns, Jill im Vorstand willkommen zu heißen, und werden sicherlich von ihrer erfolgreichen Karriere mit den Schwerpunkten Humankapitalmanagement und organisatorische Effizienz profitieren", sagte Thomas Peterffy, Gründer und Chairman von Interactive Brokers. "Die Berufung von Frau Bright ist eine wertvolle Bereicherung für den Vorstand und eine Bestätigung unseres Engagements für mehr Diversität in unserem Unternehmen."

Über Interactive Brokers Group, Inc.:

Die Interactive Brokers Group und ihre verbundenen Gesellschaften tätigen rund um die Uhr automatisierte Handelstransaktionen und bieten Depotservices für Wertpapiere, Rohstoffe und Devisen auf über 150 Märkten in zahlreichen Ländern und Währungen über eine einzige vereinheitlichte Plattform für Kunden rund um den Globus. Wir betreuen Privatanleger, Hedge-Fonds, proprietäre Handelsgruppen, Finanzberater und Introducing Broker. Dank unserer vierzigjährigen Erfahrung in den Schwerpunktbereichen Technologie und Automatisierung sind wir in der Lage, unseren Kunden eine einzigartige, ausgereifte Plattform zur Verfügung zu stellen, über die sie ihre Investmentportfolios verwalten können. Wir sind bestrebt, unseren Kunden vorteilhafte Ausführungspreise, optimale Tools für Trading und das Risiko- und Portfoliomanagement, bestmögliche Recherche-Funktionen und hochwertige Investitionsprodukte zu niedrigen Preisen oder kostenlos anzubieten, damit sie exzellente Kapitalrenditen erzielen. Im fünften Jahr in Folge hat Barron's Interactive Brokers in seinem Best Online Brokers Review vom 25. März 2022 mit 5 von 5 Sternen auf Platz 1 gesetzt.

