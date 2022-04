BEIJING (IT-Times) - Der chinesische Ride-Hailing- und Lieferdienst-Anbieter Didi Global zieht sich aus dem Delivery-Geschäft in Japan nach nur kurzem Gastspiel zurück. Didi Global Inc. (Nasdaq: DIDI) stellt damit seinen Essenslieferdienst in Japan ganz ein, der erst vor rund zwei Jahren gestartet wurde....

Den vollständigen Artikel lesen ...