Also doch: Nach einem Vorfühlen durch den Netflix-Finanzchef hat auch CEO Hastings ein günstigeres Abomodell mit Werbung in Aussicht gestellt - wohl als Reaktion auf Kundenschwund und Aktienabsturz. Auch dem Account-Sharing wird zu Leibe gerückt. Über Jahre hinweg hatte Netflix-CEO Reed Hastings einem werbefinanzierten Abomodell für seinen Streamingdienst eine Abfuhr erteilt. Anfang März hatte Finanzchef Spencer Neumann aber schon einmal einen Testballon losgeschickt und Werbung bei Netflix nicht mehr kategorisch ausgeschlossen ("sag niemals nie"). Disney Plus hat mittlerweile ein solches Billigabo angekündigt, Hulu hat es schon im ...

Den vollständigen Artikel lesen ...