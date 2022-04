Los Angeles (ots/PRNewswire) -Die neue Partnerschaft wird Anlegern Zugang zu vielen verschiedenen Anlageklassen verschaffenHedonova, ein Hedgefonds für alternative Anlagen, hat 3 Millionen $ in den ALTS 1-Fonds investiert, dem neuesten Fonds der alternativen Investmentmanagementfirma, Alts.Durch die neue Partnerschaft erhalten Hedonovas Anleger Zugang zu den zehn Anlageklassen des ALTS 1-Fonds, zu denen Sammlerstücke und Kultur, Kryptowährungen und NFTs, Kunst, Musikrechte, Spezialimmobilien, Wein und Whiskey sowie Turnschuhe gehören.Hedonova ist ein einzigartiger Hedgefonds, der sich für Barrierefreiheit einsetzt. Die Partnerschaft mit ALTS 1 ist Hedonovas jüngstes Bestreben, Investitionen bequem, zugänglich und diversifiziert zu gestalten. Hedonova bietet Anlegern derzeit über einen einzigen diversifizierten Fonds Zugang zu mehr als zwölf alternativen Anlageklassen, darunter Kryptos, NFTs, Kunst, Startups, Immobilien, Medienwerte und Kunst. Der Hedge-Fonds hat mehr als 2.000 zugelassene Investoren und 92 Mio. $ in seinen Beständen.Alts konzentriert sich auf die Entdeckung und Investition in moderne Alternativen zum Aktienmarkt und wählt sorgfältig eine Mischung aus modernen alternativen Vermögenswerten über ihren Reg D-Investmentfonds aus."Dies ist ein wichtiger Meilenstein für unseren Fonds", sagte Alexander Cavendish, Mitbegründer und CEO von Hedonova. "Der ALTS 1 steht für die Zukunft, und wir sind stets bestrebt, uns weiterzuentwickeln, um unseren Anlegern das Beste zu bieten. Unsere Partnerschaft mit Alts wird unseren Anlegern Zugang zu den besten Anlagemöglichkeiten verschaffen.""Wir berichten seit Jahren über Hedonova und bewundern das Team und sein modernes, vielseitiges Portfolio an alternativen Anlagen", sagt Stefan von Imhof, CEO von Alts. "Wir fühlen uns geehrt, unsere Partnerschaft auf die nächste Stufe zu heben und Hedonova-Investoren einen direkten Zugang zu den besten erstklassigen Investitionsmöglichkeiten in der Welt der Sammlerstücke, Kultur und Passion Assets zu bieten."Informationen zu Hedonova Hedonova wurde im Jahr 2020 gegründet und ist ein globaler Hedge-Fonds für alternative Vermögenswerte, der für alle offen ist. Seine Investitionen umfassen Kryptowährungen, NFT, Startups, aufstrebende Immobilienmärkte, Kunst, Medienwerte, Wein und mehr. Mit mehr als 12 alternativen Anlageklassen in einem Fonds ist der Fonds auf der Mission, Anlagen für jedermann zugänglich zu machen, indem er eine Investition von nur 1.000 $ verlangt. Für weitere Informationen besuchen Sie www.hedonova.io.Pressekontakt:Neel Aryan Birla,Head of Investor Relations,aryan@hedonova.ioOriginal-Content von: Hedonova, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161985/5202301