Norsk Titanium US Inc. (OSL: NTI; OTCQB: NORSF), ein weltweit führender Anbieter von 3D-Druckverfahren für Metalle mittels RPD-Technologie (Rapid Plasma Deposition), gibt die Ernennung von Khazeem Adesokan in die Rolle des Vice President of Quality bekannt. In dieser Rolle wird er dem CEO, Michael Canario, unterstellt sein.

Vor Norsk Titanium war Adesokan bei Pratt Whitney tätig, einem zu Raytheon Technologies gehörenden Unternehmen, bei dem er verschiedene Führungspositionen innehatte, darunter Leiter der Funktionsprüfung von Motoren, Leiter des Produktsortiments der Nutzfahrzeugmotoren sowie stellvertretender Direktor des Wertstroms in der Lieferkette für Verbrenner und Diffusoren. In seiner letzten Rolle war er zuständig für die betriebliche Strategie und Programmausführung als verantwortlicher Produktionsleiter des Programms für den verzahnten Turbolüfter PW1100G.

Als Mitglied der Führungsgruppe von Norsk Titanium wird seine Fachkompetenz im Bereich der Entwicklung und Umsetzung von Strategien dem Unternehmen auf Unternehmensebene zugute kommen. Als Leiter der Qualitätssicherung wird Khazeem Adesokan die Funktionstüchtigkeit des Qualitätsmanagementsystems von Norsk Titanium sicherstellen und dessen Weiterentwicklung und Ausreifung leiten. "Unter seiner Leitung wird Norsk Titanium seine Leistungsraten weiter verbessern und das Engagement des Unternehmens für Nachhaltigkeit weiter steigern, während die Kennzahlen in Bezug auf 100 pünktliche Lieferungen bei Norsk Titanium beibehalten werden", sagte Canario.

Adesokan hat einen Bachelor of Science in Ingenieurwissenschaften (Maschinenbau) von der Central Connecticut State University sowie einen Master of Science in Qualitätssystemmanagement von der National Graduate School of Quality Management (Cambridge College).

ÜBER NORSK TITANIUM

Norsk Titanium ist ein weltweit führender Anbieter von 3D-Druckverfahren für Metalle, der die Zukunft der Metallherstellung innovativ vorantreibt, indem er einen Paradigmenwechsel hin zu einem umweltfreundlichen und nachhaltigen Herstellungsverfahren ermöglicht. Mit der proprietären "Rapid Plasma Deposition"-Technologie (RPD) und einer Produktionskapazität von 700 MT bietet Norsk Titanium einem großen Zielmarkt kosteneffizienten 3D-Druck von wertergänzenden Metallteilen. Die RPD-Technologie benötigt deutlich weniger Rohmaterial, Energie und Zeit als konventionelle energieintensive Umformverfahren und bietet Kunden die Möglichkeit, Inputkosten, Logistik und Umweltbelastung besser zu managen. Gedruckte RPD-Teile werden bereits in kommerziellen Verkehrsflugzeugen eingesetzt, und Norsk Titanium hat bedeutende Erfolge bei großen Rüstungs- und Industriekunden erzielt.

www.norsktitanium.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20220421006095/de/

Contacts:

Lauren Quesada, Griffin Communications Group

Lauren@griffincg.com;+1 281 744 7938