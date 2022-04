Der Bullshit auf Linkedin geht inzwischen so weit, dass Menschen sich selbst zum Geburtstag gratulieren und Kalenderweisheiten aus dem Urlaub vor ein paar Jahren teilen. Bekloppt? Nein. Du kriegst genau das serviert, was du bestellst! Was ist da eigentlich los auf Linkedin? Ist das Netzwerk noch zu retten oder bereits kaputt? An dem einen Tag lese ich, wie sich jemand selbst zum Geburtstag gratuliert und für seine Privilegien auf die Schulter klopft, an dem anderen Tag, wie jemand über einen stinknormalen Urlaub schreibt, der eine lebensverändernde Erfahrung gewesen sein soll, weil man ganz allein gefahren ist. Mega, wir alle...

Den vollständigen Artikel lesen ...