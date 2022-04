NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat SAP nach Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 135 Euro belassen. Der Umsatz des Softwarekonzerns habe die Erwartungen übertroffen, der operative Gewinn wegen der Auswirkungen des Ukrainekriegs hingegen enttäuscht, schrieb Analystin Stacy Pollard in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Ohne die negativen Folgen des Ukraine-Krieges hätte das operative Ergebnis die Erwartungen aber in etwa erfüllt./gl/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 07:20 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 07:22 / BST

