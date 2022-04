Die Stimmung bei den Anlegern kippt zum Wochenausklang und der Gesamtmarkt legt am Freitag den Rückwärtsgang ein. Auch Luxusgüter-Aktien tendieren nach den Umsatzzahlen von Kering für das erste Quartal am Freitag schwächer. Konkurrent LVMH macht nicht nur am heutigen Tag eine bessere Figur.Der französische Luxusgüterkonzern Kering hatte den Umsatz im ersten Quartal zwar um mehr als ein Viertel gesteigert. Gebremst wurde das Wachstum aber von den erneuten Lockdowns in einigen chinesischen Städten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...