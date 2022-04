HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Continental nach Quartalseckdaten von 120 auf 100 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autozulieferer und Reifenhersteller habe den Ausblick für die Ergebnismarge gesenkt, schrieb Analyst Marc-Rene Tonn in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ganz überraschend komme dieser Schritt aber nicht, da der im März gegebene Ausblick die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs noch nicht berücksichtigt habe. Das Umsatzziel habe Continental derweil moderat angehoben./gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005439004

