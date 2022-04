Am Vortag hieß es im Insight: "Die Erholung sollte im Bereich der ehemaligen Unterstützung die nun zum Widerstand gedreht ist oder leicht darüber am 10er-EMA bei 1,084 Dollar auslaufen. In diesem Bereich bietet sich eine neue Short-Position an. Der übergeordnete Abwärtstrend ist klar intakt." Dies hat nicht geklappt. Das Währungspaar ist nach oben durchgebrochen und notiert nun am Widerstand bei 1,09 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...