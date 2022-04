Hamburg (ots) -Am 3. November heißt es: Bühne frei für die besten Sachbücher des Jahres. Dann wird in Göttingen der NDR Sachbuchpreis verliehen. Ab sofort können Verlagshäuser dafür ihre Titel einreichen. Den Preis vergibt der NDR seit 2009. Ausgezeichnet wird das beste in deutscher Sprache verfasste Sachbuch des Jahres.Start der BewerbungsphaseDer NDR ehrt mit seinem Preis Sachbücher, die sich zukunftsrelevanten Themen aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft, Politik, Forschung und Wissen widmen. Zur Teilnahme berechtigt sind Verlagshäuser aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Sie können bis zu zwei Titel einreichen, die im Zeitraum vom 16. Oktober 2021 bis 15. Oktober 2022 erschienen sind. Eigenbewerbungen von Autorinnen und Autoren sind nicht möglich, ebenso sind Fachbücher, Ratgeber und Bildbände von der Preisvergabe ausgeschlossen. Einreichungen sind bis zum 1. Juli möglich an: ndr-sachbchpreis@ndr.de.Ausgezeichnete WissensvermittlungAus allen Einreichungen wählt die Nominierungskommission zehn Titel für die Longlist, anschließend nominiert die NDR Sachbuchpreis Jury drei Titel für die Shortlist und kürt daraus den Siegertitel. Dieser wird als herausragende Autor*innenleistung geehrt, die gesellschaftlich, kulturell oder wissenschaftlich bedeutsame Themen für ein breites Publikum öffnet und zum Diskurs anregt. Dotiert ist der NDR Sachbuchpreis mit 15.000 Euro.Starke PartnerschaftenWie bereits im Vorjahr wird der NDR Sachbuchpreis im Rahmen des Göttinger Literaturherbstes verliehen, des bekannten Festivals der Gegenwartsliteratur. Ebenfalls wieder als Partner mit dabei ist das Göttinger Life-Science-Unternehmen Sartorius, das zum zweiten Mal seinen LifeScienceXplained-Preis vergeben wird. Dieser zeichnet junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus, die formatunabhängig komplexe Inhalte der Lebenswissenschaften einfach und gut begreiflich machen. Dotiert ist er mit 10.000 Euro.Weitere Informationen gibt es online unter www.ndr.de/sachbuchpreis sowie unter www.sartorius.com/lifesciencexplained. (http://www.sartorius.com/lifesciencexplained)Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationPresse und KommunikationBettina BrinkerTel.: 040/4156-2302Mail: b.brinker@ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/5202690