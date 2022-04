Bonn (ots) -Anlässlich des Welttages des Buches hat die UNO-Flüchtlingshilfe Tipps für Kinder- und Jugendbücher zu den Themen Krieg und Flucht zusammengestellt. Insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine sind Kinder und Jugendliche zuhause, im Verein oder der Schule verstärkt mit diesen Themen konfrontiert. Gleichzeitig sind rund 42 Prozent der mehr als 84 Millionen Geflüchteten weltweit Kinder und Jugendliche. Bücher geben diesen Zahlen und Schicksalen ein Gesicht, eine Geschichte und machen das Unfassbare fassbar."Flucht und Vertreibung sind aktuell vielfach im Alltag von Kindern und Jugendlichen präsent: Sie bekommen die Gespräche der Eltern zur Situation in der Ukraine mit, nehmen Fernseh- und Radioberichte wahr oder begegnen in Kindergarten, Schule oder Vereinen Gleichaltrigen, die aus der Ukraine fliehen mussten. Altersgerechte Bücher können helfen, diese Themen kindgerecht zu vermitteln", kommentiert Peter Ruhenstroth-Bauer, Geschäftsführer der UNO-Flüchtlingshilfe.Die Buchempfehlungen der UNO-Flüchtlingshilfe sind aufgeteilt nach Altersstufen für Vorschul- und Grundschulkinder, Bücher für Kinder ab zehn Jahren und Empfehlungen für junge Erwachsene. Da sich die Empfehlungen an ein junges Publikum richten, behandeln die meisten Bücher den ernsten Inhalt "Flucht" sehr einfühlsam und den Altersgruppen entsprechend in Sprache und Tonalität. Unter den Empfehlungen sind Bücher von Autoren wie Kirsten Boie, Paul Maar und Peter Härtling sowie Jugendautoren wie Peer Martin und Dirk Reinhardt. Die Bücher widmen sich unter anderen Komplexen wie Offenheit und Freundschaft, vermitteln altersgerecht Fakten rund um Flucht und Migration oder zeichnen Fluchtschicksale von Kindern nach.Buchtipps der UNO-Flüchtlingshilfe abrufbar unter:https://www.uno-fluechtlingshilfe.de/informieren/buchempfehlungenPressekontakt:Marius TünteTel. 0228-90 90 86-47tuente@uno-fluechtlingshilfe.deOriginal-Content von: UNO-Flüchtlingshilfe e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63012/5202687