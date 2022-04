In der Verbandsgemeinde Bitburger Land in Rheinland-Pfalz entstehen zwei neue Photovoltaik-Solarparks zusammen 80 Megawatt Leistung. Projektentwickler Trianel Energieprojekte baut dafür auch zwei neue Umspannwerke. Rund um die Gemeinde Halsdorf im Bitburger Land sowie an der Bundesautobahn 60 baut die Trianel Energieprojekte GmbH & Co. KG (TEP) mehrere Photovoltaik-Freiflächenanlagen mit einer Gesamtleistung von rund 80 MW. Bereits fertiggestellt ist der Solarpark Bettingen, der am 5. Mai 2022 in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...