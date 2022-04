Langfristig muss man Risiko nehmen, sagt VBV-Pensionskasse-Vorstand Günther Schiendl. Wie er seine Veranlagungs- und Risikomanagementstrategien auf die Bedürfnisse der Zeit ausrichtet und welche Investments für ihn in Frage kommen, erklärt er uns im Interview. Herr Schiendl, Sie verwalten in der VBV-Pensionskasse ein Milliarden-Volumen. Wie hoch ist es genau? Günther Schiendl: In der VBV-Pensionskasse liegt das verwaltete Volumen bei etwa 8,5 Mrd. Euro. Und wie verteilt sich das Kapital auf die Anlageklassen? Zunächst möchte ich vorausschicken, dass wir nicht einen Vermögenstopf haben, sondern in unseren sogenannte Veranlagungs- und Risikogemeinschaften ca. 30 Vermögenstöpfe. In diesen wird gemeinsam für die jeweiligen ...

