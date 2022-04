Frankfurt/Main - Die Börse in Frankfurt hat auch am Freitagmittag deutliche Kursverluste verzeichnet. Gegen 12:30 Uhr wurde der DAX mit rund 14.220 Punkten berechnet.



Dies entspricht einem Minus von 1,9 Prozent gegenüber dem vorherigen Handelstag. Unter anderem sorgen weiterhin verstärkte Zinsängste aus den USA auch in Deutschland für schlechte Stimmung bei den Anlegern. Nahezu alle Werte befinden sich aktuell im roten Bereich. An der Spitze der Kursliste stehen nur die Papiere von Heidelbergcement entgegen dem Trend leicht im Plus.



Die Anteilsscheine von Covestro, SAP und Siemens Healthineers stehen gegenwärtig am Ende der Liste, wobei die Covestro-Aktie mit einem Dividendenabschlag gehandelt wird. Der Nikkei-Index hatte zuletzt deutlich nachgelassen und mit einem Stand von 27.105,26 Punkten geschlossen (-1,63 Prozent). Die europäische Gemeinschaftswährung tendierte am Freitagmittag schwächer. Ein Euro kostete 1,0803 US-Dollar (-0,3 Prozent), ein Dollar war dementsprechend für 0,9257 Euro zu haben.



Der Ölpreis sank unterdessen deutlich: Ein Fass der Nordsee-Sorte Brent kostete gegen 12 Uhr deutscher Zeit 106,60 US-Dollar. Das waren 1,78 Dollar oder 1,6 Prozent weniger als am Schluss des vorherigen Handelstags.

