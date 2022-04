DJ MARKT USA/Zinserwartungen dürften Börse weiter bremsen

An den US-Börsen zeichnet sich am Freitag eine knapp behauptete Eröffnung ab. Die falkenhaften Äußerungen des Fed-Chefs Jerome Powell, die am Donnerstag die Aktienkurse kräftig gedrückt haben, dürften nachwirken. Powell hatte größere Zinsschritte als die üblichen 25 Basispunkte in Aussicht gestellt, um die hohe Inflation in den Griff zu bekommen. Mit Blick auf die nächste Zinssitzung der Fed im Mai liege eine Erhöhung um 50 Basispunkte "auf dem Tisch", so Powell.

Powells Äußerungen trieben die Anleiherenditen nach oben, die ihren Anstieg am Freitag fortsetzen. Auch der Dollar erholt sich. Mit dem Dollarindex geht es um 0,5 Prozent nach oben.

An Konjunkturdaten werden die April-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende und das nicht-verarbeitende Gewerbe in der ersten Lesung veröffentlicht.

Unter den Einzelwerten gibt die Snap-Aktie vorbörslich um 1,8 Prozent nach. Das Social-Media-Unternehmen hat im ersten Quartal einen Verlust verzeichnet, den Snap mit Störungen im digitalen Werbemarkt erklärte. Im Sektor fallen Pinterest um 1,1 Prozent. Die Aktie der Facebook-Mutter Meta tendiert dagegen gut behauptet.

Nach Vorlage enttäuschender Geschäftszahlen büßen Intuitive Surgical fast 5 Prozent ein. Gute Zahlen und ein überzeugender Ausblick verhelfen dagegen der Aktie des Farbenherstellers PPG zu einem Plus von 1,4 Prozent.

April 22, 2022 06:09 ET (10:09 GMT)

