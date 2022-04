NEW YORK (dpa-AFX) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Deutsche Post vor der Branchen-Berichtssaison auf "Outperform" mit einem Kursziel von 65 Euro belassen. Die Situation in den globalen Lieferketten sei noch düsterer geworden als es Ende des vergangenen Jahr vorstellbar gewesen sei, schrieb Analyst Alexander Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Logistiker bedeute dies eine weiter hohe Nachfrage nach ihren Dienstleistungen. Er rechnet in der Branche mit einem starken Auftaktquartal und höheren Ausblicken./tih/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2022 / 02:15 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2022 / 06:00 / UTC

DE0005552004