Nasdaq Copenhagen A/S: Nordea Bank Abp - reduction in number of shares by the cancellation of treasury shares

The number of shares of Nordea Bank Abp will be reduced as per 25 April 2022. ISIN FI4000297767 ------------------------------------------- Name: Nordea Bank Abp ------------------------------------------- Volume before change: 3,860,317,333 shares ------------------------------------------- Change: 21,558,763 shares ------------------------------------------- Volume after change: 3.838,758,570 shares ------------------------------------------- Short name: NDA DK ------------------------------------------- Orderbook ID: 160271 ------------------------------------------- For further information, please contact: Surveillance, tel. +45 33 93 33 66