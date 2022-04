Niemand hat bei Continental auf eine positive Überraschung gesetzt. Erwartungsgemäss reduzierte der Automobilzulieferer seine Prognose, aber nicht so stark wie befürchtet.Das Einzige, was bei Continental (DE0005439004) rund läuft, sind die Reifen. Der Automobilzulieferer legte heute die vorläufigen Zahlen zum 1. Quartal und die neue Prognose für 2022 vor. Die Quintessenz ist unverändert zum letzten Jahr: Der Konzern hat in allen Geschäftsbereichen Probleme ausser im Reifengeschäft.Insgesamt konnte man den Umsatz von Januar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...